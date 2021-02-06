Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал позицию немецкого канцлера Ангелы Меркель в противодействии американским санкциям против российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом Меркель заявила во время совместной видеоконференции.

“Мы хотим продолжать совместную работу над более суверенной европейской энергетической стратегией”, – сказал Макрона.

В то же время Меркель подчеркнула, что Германия и Франция выступают против американских санкций в отношении “Северного потока”, а следовательно настаивают на завершении строительства газопровода. Хотя сам Макрон прямо об этом не говорил.

Лидеры договорились устранить разногласия по строительству накануне переговоров с президентом США Джо Байденом.

Меркель отметила, что ее позиция по строительству газопровода не изменилась.

Как известно, “Северный поток-2”— магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км. Является расширением “Северного потока”. “Северный поток-2” предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год.

Стоимость проекта оценивается в примерно 11 млрд евро. Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, РФ, Финляндии и Швеции.

Реализация проекта была приостановлена в декабре 2019 года, когда компания по прокладке труб Allseas отказалась в нем участвовать из-за санкций США.