Соответствующий пост Тунберг опубликовала в своем Twitter.
Так, активистка перепостила публикацию издания The New York Times о том, что в России суд приговорил оппозиционера Алексея Навального к тюремному сроку.
“Итак, в 2021 году Европа делает выбор в пользу удовлетворения своего спроса на энергоресурсы путем транспортировки большего количества ископаемого топлива от ответственных за это. Позорно на многих уровнях. #FreeNavalny”, — написала Тунберг.
Как сообщает немецкая международная телерадиокомпания Deutsche Welle, после массовых арестов во время митингов в поддержку Навального в РФ министр по европейским делам Франции Клеман Бон призвал Германию прекратить строительство газопровода “Северный поток-2”.
В ответ в правительстве Германии сообщили, что не изменили своих “базовых позиций” по поддержке строительства газопровода. Такую позицию в начале недели озвучила заместитель спикера правительства ФРГ Мартина Фиц.
Сегодня же стало известно, что к мораторию на достройку “Северного потока-2” призвал депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) и председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген.
Как известно, “Северный поток-2”— магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км. Является расширением “Северного потока”. “Северный поток-2” предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год.
Стоимость проекта оценивается в примерно 11 млрд евро. Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, РФ, Финляндии и Швеции.
Реализация проекта была приостановлена в декабре 2019 года, когда компания по прокладке труб Allseas отказалась в нем участвовать из-за санкций США.
В декабре 2020 года оператор проекта Nord Stream 2 AG возобновил прокладку трубы. Было построено 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Из-за отказа европейского подрядчика “Газпром” решил достраивать “Северный поток-2” собственными силами.
- 2 февраля суд в Москве приговорил оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам колонии общего режима по делу “Ив Роше” (за вычетом срока, проведенного под домашним арестом (около 10 месяцев)).
- Ранее Европейский парламент принял резолюцию по поводу ареста российского оппозиционера Алексея Навального. В ней содержатся призывы к расширению санкций против России, а также к остановке строительства газопровода “Северный поток-2”.
- Российский газовый монополист “Газпром” не исключал приостановку или полную отмену строительства газопровода “Северный поток — 2” из-за “политического давления”.