Шведская экоактивистка Грета Тунберг высказалась против строительства трубопроводов в Европу из России. В своем комментарии она подразумевала строительство газопровода "Северный поток-2".

Соответствующий пост Тунберг опубликовала в своем Twitter.

Так, активистка перепостила публикацию издания The New York Times о том, что в России суд приговорил оппозиционера Алексея Навального к тюремному сроку.

“Итак, в 2021 году Европа делает выбор в пользу удовлетворения своего спроса на энергоресурсы путем транспортировки большего количества ископаемого топлива от ответственных за это. Позорно на многих уровнях. #FreeNavalny”, — написала Тунберг.

Как сообщает немецкая международная телерадиокомпания Deutsche Welle, после массовых арестов во время митингов в поддержку Навального в РФ министр по европейским делам Франции Клеман Бон призвал Германию прекратить строительство газопровода “Северный поток-2”.

В ответ в правительстве Германии сообщили, что не изменили своих “базовых позиций” по поддержке строительства газопровода. Такую позицию в начале недели озвучила заместитель спикера правительства ФРГ Мартина Фиц.

Сегодня же стало известно, что к мораторию на достройку “Северного потока-2” призвал депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) и председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген.

Как известно, “Северный поток-2”— магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км. Является расширением “Северного потока”. “Северный поток-2” предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год.

Стоимость проекта оценивается в примерно 11 млрд евро. Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, РФ, Финляндии и Швеции.

Реализация проекта была приостановлена в декабре 2019 года, когда компания по прокладке труб Allseas отказалась в нем участвовать из-за санкций США.

В декабре 2020 года оператор проекта Nord Stream 2 AG возобновил прокладку трубы. Было построено 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Из-за отказа европейского подрядчика “Газпром” решил достраивать “Северный поток-2” собственными силами.