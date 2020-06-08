В Германии не получили подтверждения о сокращении военного контингента США, согласно распоряжению американского президента Дональда Трампа.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

В пятницу Трамп распорядился вывести 9500 военнослужащих из Германии. Всего в ФРГ располагается 25 000 американских военных.

“Я не хочу спекулировать чем-то, на что у меня нет подтверждения”, – заявила на пресс-конференции министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

“Дело в том, что присутствие американских войск в Германии служит основой безопасности альянса НАТО – и американской безопасности тоже. Это основа, на которой мы работаем вместе”, – сказала она.

Соединенные Штаты обслуживают установки ядерного оружия на базе в Бюхеле в западной Германии.

Решение, даже если оно еще не подтверждено, шокировало политиков в Берлине.

Этот шаг является одним из поворотов в отношениях между Берлином и Вашингтоном, за время правления президента Трампа.

Напомним, Трамп заставил Германию увеличить расходы на оборону и обвинил Берлин в том, что Германия – «пленница» России из-за ее энергетической зависимости.