Гаагский суд постановил отменить комендантский час в Нидерландах

Окружной суд в Гааге принял решение отменить комендантский час в Нидерландах, поскольку эта мера "нарушает права на свободу передвижения и неприкосновенность частной жизни".

Об этом сообщает NOS.

Иск подавала организация Viruswaarheid (“Правда о вирусе”) из Роттердама.

По мнению судьи, широкомасштабная мера может быть принята только в том случае, если действительно возникает острая чрезвычайная ситуация, а введение комендантского часа является серьезным нарушением права на свободу передвижения и частную жизнь.

“Судья предварительно постановил, что введение комендантского часа не было связано с особой срочностью, необходимой по данному закону”, — говорится в заявлении.

Комендантский час в Нидерландах был введен 23 января и продлен до 3 марта. Он действует с 21:00 до 04:30. В это время нельзя находиться на улице без уважительной причины. Нарушителям грозит штраф в размере 95 евро.