Гаагский суд постановил отменить комендантский час в Нидерландах

Об этом сообщает NOS.
Иск подавала организация Viruswaarheid (“Правда о вирусе”) из Роттердама.
По мнению судьи, широкомасштабная мера может быть принята только в том случае, если действительно возникает острая чрезвычайная ситуация, а введение комендантского часа является серьезным нарушением права на свободу передвижения и частную жизнь.
“Судья предварительно постановил, что введение комендантского часа не было связано с особой срочностью, необходимой по данному закону”, — говорится в заявлении.
Комендантский час в Нидерландах был введен 23 января и продлен до 3 марта. Он действует с 21:00 до 04:30. В это время нельзя находиться на улице без уважительной причины. Нарушителям грозит штраф в размере 95 евро.
- Ранее сообщалось, что 24 января в Нидерландах полиция прибегла к спецсредствам, разгоняя протестующих в центре Амстердаме и Эйндховене. Местные жители выступают против правительственных мер по борьбе с коронавирусом.