Covid-19 Украина

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Гаагский суд постановил отменить комендантский час в Нидерландах

Окружной суд в Гааге принял решение отменить комендантский час в Нидерландах, поскольку эта мера "нарушает права на свободу передвижения и неприкосновенность частной жизни".

Вторник, 16 февраля 2021, 15:25

Об этом сообщает NOS.

Иск подавала организация Viruswaarheid (“Правда о вирусе”) из Роттердама.

По мнению судьи, широкомасштабная мера может быть принята только в том случае, если действительно возникает острая чрезвычайная ситуация, а введение комендантского часа является серьезным нарушением права на свободу передвижения и частную жизнь.

“Судья предварительно постановил, что введение комендантского часа не было связано с особой срочностью, необходимой по данному закону”, — говорится в заявлении.

Комендантский час в Нидерландах был введен 23 января и продлен до 3 марта. Он действует с 21:00 до 04:30. В это время нельзя находиться на улице без уважительной причины. Нарушителям грозит штраф в размере 95 евро.

  • Ранее сообщалось, что 24 января в Нидерландах полиция прибегла к спецсредствам, разгоняя протестующих в центре Амстердаме и Эйндховене. Местные жители выступают против правительственных мер по борьбе с коронавирусом.
Теги: Нідерланди, комендантский час, Коронавирус, Нидерланды

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