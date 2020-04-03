Об этом рассказал начальник департамента ГБР Александр Панов, передает “Слідство.Інфо”.
“Сегодня народному депутату Илье Киве объявлено подозрение в умышленном нанесении тяжелого телесного вреда”, – сказал Панов.
Уточняется, что речь идет о драке в киевском ресторане, которую Илья Кива устроил 22 января. Народный депутат ударил другого мужчину головой в голову.
По словам Панова, Киву вызывали неоднократно для вручения подозрения, однако он не являлся.
При этом, глава департамента рассказал, что в результате Кива сам пришел в Офис Генерального прокурора, где ему и сообщили о подозрении.
“Поскольку народный депутат отказался получить в руки любое сообщение, расписываться в сообщении о подозрении, ему объявили это сообщение под видеозапись. Он приобретает статус подозреваемого с момента сообщения ему о подозрении. Если лицо не хочет получать сам текст сообщения или расписываться в этом сообщении, это его право. Никто не нарушал его процессуальные права”, – говорит Панов.
- 22 января народный депутат 9 созыва от партии “Оппозиционная платформа – За життя” Илья Кива устроил драку в киевском ресторане “Моссо”.