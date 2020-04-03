Народному депутату от фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илье Киве объявили подозрение в Государственном бюро расследований за драку в ресторане.

Об этом рассказал начальник департамента ГБР Александр Панов, передает “Слідство.Інфо”.

“Сегодня народному депутату Илье Киве объявлено подозрение в умышленном нанесении тяжелого телесного вреда”, – сказал Панов.

Уточняется, что речь идет о драке в киевском ресторане, которую Илья Кива устроил 22 января. Народный депутат ударил другого мужчину головой в голову.

По словам Панова, Киву вызывали неоднократно для вручения подозрения, однако он не являлся.

При этом, глава департамента рассказал, что в результате Кива сам пришел в Офис Генерального прокурора, где ему и сообщили о подозрении.

“Поскольку народный депутат отказался получить в руки любое сообщение, расписываться в сообщении о подозрении, ему объявили это сообщение под видеозапись. Он приобретает статус подозреваемого с момента сообщения ему о подозрении. Если лицо не хочет получать сам текст сообщения или расписываться в этом сообщении, это его право. Никто не нарушал его процессуальные права”, – говорит Панов.