Видео инцидента опубликован на Facebook-странице #Букв.

На записи видно, что Кива подошел к другому мужчине и внезапно ударил его головой в лицо. В свою очередь, тот ударил нардепа в лицо.

Мужчиной, с которым произошел конфликт, оказался ветеран АТО Михаил Майнмана.

Кива спіймав нокдаун Ілля Кива спіймав нокдаун у столичному ресторані Нардеп відпочивав, а потом вирішив побитися: спробував вдарити одного з відвідувачів головою, але пропустив правий прямий. ЗМІ повідомляють, що суперник Киви – ветеран АТО Михайло Майнман. 📹: Novyna Опубликовано Букви Среда, 22 января 2020 г.

Сам Кива заявил, что человек, который “напал на него в ресторане “Мокко”, вел себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова”.

“Ради избежания распространения фейков и мифов, я хочу заявить о своей позиции и пролить свет на сложившуюся ситуацию. Человек, который напал на меня в ресторане “Мокко”, вёл себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова. Я встал и подошел к нему, наклонился с целью попросить вести себя прилично, и он совершил удар. Этому поведению и поступку ранее предшествовали угрозы в сети, как в личной переписке, так и публично! Это системные действия против меня, как оппозиционного политика, которые начались еще полгода тому”, – сообщил он на своей странице в Facebook.

Нардеп добавил, что по результатам инцидента была вызвана полиция и составлен протокол, сняты побои.

В полиции отметили, что на место происшествия выезжали экипаж патрульных и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

По предварительной информации, в ресторане между заявителем и его знакомым произошел словесный конфликт, в результате которого возникла кратковременная драка. Сейчас правоохранители проводят мероприятия для установления местонахождения другого участника инцидента, который с места происшествия уехал автомобилем.

Событие должным образом зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения первоочередной проверки будет дана правовая квалификация события.