Государственное бюро расследований подозревает террористов так называемой ЛНР в принудительной "паспортизации" украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В бюро сообщили о подозрении так называемому начальнику оккупационного “ведомства”, а также его заместителю из-за принудительной “паспортизации” украинцев на временно оккупированных территориях.

По информации следствия, оккупанты с 2018 года начали процесс выдачи “паспортов ЛНР” местным жителям на временно оккупированных территориях, привлекая к этому процессу работников сфер медицины, образования и социальной защиты оккупационных администраций.

Отмечается, что отказ от получения “документов” был поводом для увольнения граждан с работы, отказа в трудоустройстве, прекращения выплат, исключения из учебного заведения.

Сообщается, что на данный момент “паспорта ЛНР” получили около 200 тысяч украинцев.