Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
В бюро сообщили о подозрении так называемому начальнику оккупационного “ведомства”, а также его заместителю из-за принудительной “паспортизации” украинцев на временно оккупированных территориях.
По информации следствия, оккупанты с 2018 года начали процесс выдачи “паспортов ЛНР” местным жителям на временно оккупированных территориях, привлекая к этому процессу работников сфер медицины, образования и социальной защиты оккупационных администраций.
Отмечается, что отказ от получения “документов” был поводом для увольнения граждан с работы, отказа в трудоустройстве, прекращения выплат, исключения из учебного заведения.
Сообщается, что на данный момент “паспорта ЛНР” получили около 200 тысяч украинцев.
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