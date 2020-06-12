ГБР пришло с обыском в дом экс-министра Омеляна 

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
“6:30 утра. Все спят, дети, жена, мама. Врывается ГБР с обыском”, – отметил Емельян.
По его словам, у сотрудников Государственного бюро расследований вроде есть решение суда в отношении бывших владельцев дома, где проживает экс-министр.
Ранее суд обязал НАБУ открыть производство против экс-министра Омеляна.
- 13 сентября 2018 года детективы НАБУ сообщили Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении. Сам Омелян заявил, что намерен добиваться привлечения к ответственности следователей НАБУ.
- 14 сентября Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения Владимиру Омеляну в виде взятия поруки и обязал его сдать все паспорта.
- В феврале текущего года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) передала в суд обвинительный акт в отношении Владимира Омеляна.