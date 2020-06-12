Covid-19 Украина

обновлено 12.06.2020 в 07:01

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ГБР пришло с обыском в дом экс-министра Омеляна 

В пятницу утром, 12 июня, сотрудники Государственного бюро расследований пришли с обыском в дом бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Емельяна.

Пятница, 12 июня 2020, 07:51

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“6:30 утра. Все спят, дети, жена, мама. Врывается ГБР с обыском”, – отметил Емельян.

По его словам, у сотрудников Государственного бюро расследований вроде есть решение суда в отношении бывших владельцев дома, где проживает экс-министр.

 

 

Ранее суд обязал НАБУ открыть производство против экс-министра Омеляна.

Теги: Владимир Омелян, , ГБР, обыски

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