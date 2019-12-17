Об этом он сообщает на своей странице в Facebook.

“Наконец-то это произошло. Министр приняла мое заявление об увольнении по собственному желанию и эта неделя – моя последняя в должности генерального директора Центра общественного здоровья Украины. Основная причина моего решения – отсутствие диалога по дальнейшему месту центра и его роли как координирующей структуры Общественного здоровья”, – пишет он.

По словам Курпиты, в министерстве планируют создавать сеть учреждений для того, чтобы контролировать заболевания и развивать региональные центры общественного здоровья.

“Мне кажется, что эта двойная трактовка – ошибочна. Поэтому принял решение дать новой политической команде возможность воплотить их замыслы”, – считает он.

Отмечается, что Владимир Курпита возглавлял Центр общественного здоровья с начала 2018 года. Ведомство отвечает за сохранение и укрепление здоровья, оценивает эпидемиологические риски, мониторит заболевания, проводит мероприятия по организации биологической защиты и безопасности, исследования в области эпидемиологического и санитарного здоровья населения.