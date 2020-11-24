Генеральный директор КБ "Южное" им. М. К. Янгеля Александр Дегтярев умер от осложнений COVID-19. Ему было 66 лет.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

“Еще одна потеря. Еще одна боль. Сегодня зловещий ковид забрал еще одного украинца – Александра Дегтярева, генерального директора КБ “Южное”. Он был из тех, чья жизнь сохраняла для нас большую мечту. Об Украине, которая может. Которая хочет и будет среди первых. К сожалению, мы особенно остро это понимаем, когда теряем именно тех, кто умел ломать стереотипы и расширять горизонты”, – сообщили в ОПУ.

Александр Дегтярев родился 31 октября 1951 года в Кировской области в РСФСР. Окончил Ленинградский механический институт по специальности “двигатели летательных аппаратов”. Работал в КБ Южное после окончания института, с 1975 года. Академик НАН Украины, доктор технических наук, академик Международной академии астронавтики.