Автомобильный концерн General Motors и Nikola Corp объявили о пересмотренном соглашении о партнерстве в области топливных элементов, в результате чего акции Nikola упали почти на 25%.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В сентябре компании объявили о сделке, в соответствии с которой GM поставит батареи, шасси, системы топливных элементов и завод по производству электрического пикапа Badger в обмен на 11% акций и 700 миллионов долларов. После этого акции Nikola выросли на 40%. Но потом руководство Nikola обвинили в мошенничестве и введении инвесторов в заблуждение по поводу своих технологических разработок с целью привлечь к сотрудничеству других автомобильных производителей.

В Nikola все обвинения отвергли.

В соответствии с новым соглашением GM будет поставлять свою систему топливных элементов для коммерческих полуприцепов автомобилей Nikola.

Представители компании Nikola заявили, что по-прежнему уверены в подписании к концу года сделки с энергетическим партнером о строительстве водородных заправочных станций.

Акции Nikola упали почти на 25% на дневных торгах, в то время как акции GM упали на 1,7%.