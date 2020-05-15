Генеральное консульство Украины в Милане с 25 мая возобновляет прием граждан, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Об этом говорится в сообщении генконсульства в Facebook.

“До снятия ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, прием будет осуществляться исключительно по предварительной записи на сайте www.consmilano.com.ua. Запись на оформление “белого паспорта” и выдаче готового загранпаспорта по адресу [email protected]”, – говорится в сообщении.

Также посетители должны будут соблюдать следующие требования к снятию ограничительных мер:

использование защитных масок и, по возможности, перчаток;

соблюдение необходимой безопасности дистанции (не менее 1 метра), как в помещении консульства, так и снаружи;

максимальная одновременная количество посетителей в помещении консульства: 1 человек / 1 семья на каждом из 5 окошек / мест приема.

В случае несоблюдения указанных требований консульство оставляет за собой право отказать в предоставлении консульских услуг, в пребывании заявителя в помещении консульства и может прекратить прием к восстановлению необходимого противовирусного режима.