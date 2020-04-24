Генпрокурор Ирина Венедиктова и ее муж Денис Колесник не задекларировали элитную квартиру в Киеве, в которой проживают. Стоимость жилья — порядка полумиллиона долларов.

Об этом идет речь в расследовании проекта “Схемы: коррупция в деталях”.

Журналисты выяснили, что после избрания Ирины Венедиктовой народным депутатом Украины ее супруг, Денис Колесник, был повышен в должности. Ранее он был начальником отдела противодействия киберпреступности в Харьковской области, а в ноябре 2019 года стал заместителем начальника департамента киберполиции НПУ и был повышен в звании до полковника.

Следовательно, и Венедиктова, и Колесник в течение прошлого года перебрались из Харькова в Киев. Однако в декларациях, поданных ими в марте 2020 года, местом фактического проживания указан город Харьков.

По словам исполнительного директора общественной организации “Антикоррупционный штаб” Сергея Миткалика, “очень большая вероятность того, что как Ирина Венедиктова, так и ее муж, банально не задекларировали объект недвижимого имущества”.

Поскольку супруги по закону должны были сделать это независимо о того, на каком основании пользовались жильем (право аренды, право пользования или другое бесплатное право), Миткалик считает, что Нацагентство по противодействию коррупции (НАПК) должно провести проверку.

“Как так может быть, что люди, которые работают в Киеве, пишут, что они проживают в Харькове? Это нонсенс. Если лицо проживало в Киеве и не отразило недвижимость, которой оно пользуется, то должен начинать проверку НАПК и устанавливать, почему в декларации отсутствует недвижимость”, — сказал он.

Где именно в Киеве Ирина Венедиктова с мужем жили в 2019 году “Схемам” установить не удалось. Но удалось зафиксировать, где они проживают сейчас.

Каждое утро в течение почти недели журналисты замечали ее в самом центре столицы — на улице Круглоуниверситетской. Дом возведен в стиле сталинского неоклассицизма. В нем всего несколько десятков просторных квартир, стоимость которых — от 500 до 700 тысяч долларов. Арендовать квартиру в этом доме можно по цене от 2,5 тысяч долларов в месяц.

Из этого же дома неоднократно выезжал и муж Венедиктовой. Он передвигался на автомобиле Honda CR-V, который оформлен на его 69-летнего отца и также отсутствует в декларации.

“Схемы” попытались взять комментарий касательно автомобиля и квартиры у самого Колесника, однако тот не захотел отвечать на вопрос, сославшись на то, что спешит на работу.

Также журналисты попытались пообщаться об этом напрямую с генпрокурором. Венедиктова не захотела отвечать на вопрос прямо, предложив журналистам направить соответствующий запрос.

“Все, что личное, — пожалуйста, запросом на публичную информацию отвечу. Потому что мне кажется абсолютно нормальным, что я тоже живой человек, я тоже где-то живу, живут здесь мои дети и так далее. Поэтому давайте уважать друг друга, жизнь друг друга, и ставить те вопросы, которые не будут вредить уюту моей семьи настолько, насколько это можно сделать”, — сказала она.

В ответ на вопрос об отсутствии киевской квартиры в ее декларации Венедиктова заявила, что у нее “все отражается таким образом, как надо”.

“Смотрите, я юрист по специальности. Более того, со мной сейчас работают юристы адвокаты на постоянной основе. Все, что происходит в моей, опять же говорю о частно-публичной жизни, все отражается таким образом, как надо, поверьте мне. Я могу обеспечить себе профессиональное юридическое сопровождение. […] Декларация публикуется за конкретные даты. Если бы я приобрела это жилье, вы бы увидели мое приобретение. Поэтому вы можете понимать, что есть разные механизмы, когда и как люди проживают. Если бы оно было в моей собственности, вы бы увидели изменения в декларативном состоянии”, — добавила она.

В ответ на запрос журналистов касательно того, почему Венедиктова не декларирует пользование недвижимостью в Киеве, с тех пор как переехала в прошлом году в столицу, в Офисе генпрокурора заявили, что глава ведомства в данный момент не может ответить на эти вопросы из-за плотного графика.

“Информируем Вас, что в связи с загруженностью рабочего графика Генерального прокурора Венедиктов И.В. пока провести интервью не представляется возможным. Как только возникнет такая возможность, Вам будет сообщено о ней дополнительно”, — говорится в ответе Офиса генпрокурора.