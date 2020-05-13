Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова может начать уголовное расследование в отношении бывшей и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Об этом в своей статье пишет заместитель директора Евразийского центра Atlantic Council Мелинда Геринг.

По ее словам, поводом для расследования могут стать попытки Супрун реформировать медицинскую систему в Украине.

“Мы получили достоверную информацию о том, что может быть начато расследование в отношении Ульяны Супрун, которая отлично исполняла обязанности министра охраны здоровья и пыталась перестроить шаткую систему здравоохранения в Украине. Любое преследование Супрун или ее мужа, как граждан США, вызвало большое удивление в Вашингтоне и Европе”, – отмечает Геринг.

По ее словам, есть и другие тревожные признаки – государственная служба, медицинские, антикоррупционные и фискальные реформы находятся под угрозой. Например, Мелинда Геринг напомнила, что на прошлой неделе министр экономики Игорь Петрашко раскритиковал систему закупок ProZorro.

“4 марта мир принял к сведению, когда Зеленский уволил большую часть своего в значительной степени хорошего Кабинета Министров. Президент сказал, что хочет результатов, а его первая команда не принесла их. Справедливо, но он заменил уважаемых министров на неопытных, а прозападных министров – на чиновников, которые критиковали международные финансовые институты”, – отмечает Мелинда Геринг.

“Затем он уволил своего превосходного Генерального прокурора. Он заменил Руслана Рябошапку Ириной Венедиктовой, политической приятельницей, которая никогда не работала прокурором”, – заявляет Геринг.

По ее словам, это привело к предсказуемым результатам – Венедиктова, похоже, отказывается от реформы прокуратуры.

“Она отменила некоторые увольнения Рябошапки и заблокировала проверку иностранными партнерами и гражданским обществом некоторых решений прокуроров. “Центр противодействия коррупции” заявил, что ее решение означает следующее: “… представители гражданского общества и иностранные партнеры не смогут иметь никакого влияния на принятие решений в ГПУ”.