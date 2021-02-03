Telegram-каналы "Начштаб" и "Черговий ООС" - это российские проекты, которые не имеют никакого отношения к Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщается на сайте ВСУ.

“Специальные площадки в мессенджерах создаются российскими спецслужбами для распространения фейков о Вооруженных Силах Украины, сбора информации о них для дальнейшей дискредитации украинских военнослужащих и Вооруженных Сил Украины в целом. Самые известные из таких платформ – Telegram-каналы “Начштаб”и “Черговий ООС”. Это российские проекты, которые не имеют отношения к ВСУ. Для введения в заблуждение пользователей, эти каналы представлены как украиноязычные, однако они не являются украинскими”, – говорится в сообщении.

В ВСУ напомнили, что в 2018 году мессенджер Telegram разрешил предоставлять спецслужбам России по решению суда данные пользователей, которые подозреваются в терроризме. Эти данные включают не только IP-адреса, но и номера телефонов, доступ к сообщениям в чатах.

“Теlegram канал “Начштаб” позиционируется как площадка, где украинские военнослужащие могут поделиться тем, что “наболело”. В сетевых обсуждениях подробностей военной службы могут фигурировать данные о местах дислокации воинских частей, численность и состав подразделений, состояние техники, вооружения и пр. Именно эта информация для противника “на вес золота”, – отмечается в сообщении.

“Ряд российских и пророссийских СМИ, а также оккупанты в Донбассе активно рекламируют “Начштаб” и “Черговий ООС “, что еще раз доказывает принадлежность и направленность этих ресурсов. Мы напоминаем, что это враждебные проекты и призываем пользователей мессенджеров потреблять информацию ответственно и коммуницировать безопасно”, – добавили в ВСУ.