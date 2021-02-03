Об этом сообщается на сайте ВСУ.
“Специальные площадки в мессенджерах создаются российскими спецслужбами для распространения фейков о Вооруженных Силах Украины, сбора информации о них для дальнейшей дискредитации украинских военнослужащих и Вооруженных Сил Украины в целом. Самые известные из таких платформ – Telegram-каналы “Начштаб”и “Черговий ООС”. Это российские проекты, которые не имеют отношения к ВСУ. Для введения в заблуждение пользователей, эти каналы представлены как украиноязычные, однако они не являются украинскими”, – говорится в сообщении.
В ВСУ напомнили, что в 2018 году мессенджер Telegram разрешил предоставлять спецслужбам России по решению суда данные пользователей, которые подозреваются в терроризме. Эти данные включают не только IP-адреса, но и номера телефонов, доступ к сообщениям в чатах.
“Теlegram канал “Начштаб” позиционируется как площадка, где украинские военнослужащие могут поделиться тем, что “наболело”. В сетевых обсуждениях подробностей военной службы могут фигурировать данные о местах дислокации воинских частей, численность и состав подразделений, состояние техники, вооружения и пр. Именно эта информация для противника “на вес золота”, – отмечается в сообщении.
“Ряд российских и пророссийских СМИ, а также оккупанты в Донбассе активно рекламируют “Начштаб” и “Черговий ООС “, что еще раз доказывает принадлежность и направленность этих ресурсов. Мы напоминаем, что это враждебные проекты и призываем пользователей мессенджеров потреблять информацию ответственно и коммуницировать безопасно”, – добавили в ВСУ.
- Служба безопасности Украины заявила, что в генштабе вооруженных сил РФ вербовали активистов “российской весны” из Харькова и Одессы для создания и администрирования ряда политических Telegram-каналов, в частности “Легитимный”, “Резидент”, “Черный квартал”.