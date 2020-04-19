Об этом сообщили в областной полиции.
“Правоохранители заметили, что верующие начинают скапливаться. Полицейские немедленно подошли, провели беседу с прихожанами и священнослужителями, после чего мероприятия продолжились с соблюдением необходимой дистанции”, – говорится в сообщении.
Информацию зарегистрировали в Корабельном отделении полиции в журнал Единого учета. Проводится проверка для принятия правового решения.
Местное издание “Мост” пишет, что в литургии участвовал глава Херсонского облсовета Владислав Мангер.
“В полночь священники водили крестный ход вокруг храма, совершали все свои обряды, причем, не запрещали прихожанам собираться толпой как возле храма, так и внутри. Полиции, которая бы делала замечания людям, которые подвергали себя и окружающих опасности, заметно не было. Скорей всего, это связано с тем, что вместе с русскими священнослужителями в эту ночь в соборе молился глава облсовета Владислав Мангер”, – говорится в материале.
Его автомобиль стоял под храмом, а вокруг собора ходили его охранники.
Агентство “Укринформ” пишет, что эту информацию подтвердили в пресс-службе Херсонского облсовета.
“Председатель облсовета был на службе, посещение храма он считал для себя сверхважным”, – отметили в пресс-службе.
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