Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

Политические оппоненты критиковали израильский МОЗ во главе с Лицманом за многие решения, принятые в условиях эпидемии COVID-19. Кроме того, Лицман также заразился коронавирусом.

В тоже время, 12-й канал Израиля отмечает, что отставка Лицмана не связана с критикой. О своем решении Лицман сообщил главе правительства Биньямину Нетаньяху в четверг.

В частности, Лицман рассчитывает возглавить министерства жилищного управления.

Ранее, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о том, что в воскресенье, 19 апреля, ограничительные меры будут ослаблены. В частности, компаниям разрешили вернуть на рабочие места до 30% сотрудников, возобновили работу магазины, которые не расположены в торговых центрах, гражданам разрешили заниматься спортом на улице группами не более двух человек. Также были сняты запреты на молитвы на открытых пространствах. При этом, число молящихся в одном месте не должно превышать 10 человек.