Правительство Израиля утвердило смягчение карантинных ограничений, которые были введены в стране из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает израильское издание Israel Info.

Уточняется, что новый этап смягчения карантина в стране начнется с 26 апреля.

В Израиле откроются магазины, салоны красоты и парикмахерские, которые находятся не в крытых торговых центрах.

“Настоящим разрешается торговля навынос в ресторанах, работа парикмахерских и салонов красоты, открытие магазинов за исключением тех, что расположены в крытых торговых центрах. Работа предприятий будет регулироваться в соответствии с действующими положениями в целях сохранения здоровья граждан”, – сказано в сообщении.

При этом израильтянам по-прежнему нельзя будет выходить на улицу без причины на то в виде посещения конкретного магазина.

Также с 26 апреля в Израиле ужесточается политика штрафов за отсутствие защитной маски в закрытых помещениях. Маску одевать должны будут все граждане в возрасте от 7 лет.