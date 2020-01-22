Министр обороны Украины Андрей Загороднюк не исключает возможности сокращения срока службы по призыву, который сейчас составляет 1,5 года (или год при наличии высшего образования).

Об этом он рассказал в интервью агентству “Интерфакс-Украина”.

“В том виде, в котором срочная служба есть сейчас, она не должна оставаться, потому что это не работает. Во-первых, это очень коррупционная история, когда люди платят деньги, чтобы их не призывали. Это порождает погоню за формальными цифрами, и мы все знаем случаи, когда ищут призывников, где только можно… Мы тратим огромный ресурс, мы их содержим полтора года, одеваем, кормим и т.д., и только несколько процентов подписывают контракт. Это надо менять“, – подчеркнул министр.

По мнению главы Минобороны, сокращение срока службы может изменить ситуацию. По данным Загороднюка, сейчас количество тех, кто остается в рядах ВСУ после службы по призыву, составляет в лучшем случае около 20 %, а иногда 5 % и меньше.

“Конечно, есть смысл уменьшать срок. Многие не хотят, потому что это очень долго, у них есть какие-то жизненные планы и т.д. Если мы введем систему, когда это будет гораздо меньший срок – это будет качественная подготовка, служба в боевых частях – но не в зоне ООС, – они получат опыт. Если мы сможем квалифицированно это подать как совершенно уникальный жизненный опыт, человек будет подготовлен, объяснить, что в жизни это будет очень полезно и физически, и морально, и с точки зрения подготовки – процент тех, кто останется, будет гораздо больше. Но это будет полностью другая система, потому что эту систему реформировать чрезвычайно трудно. Гораздо легче построить вообще новую”, – отметил Загороднюк.

Министр добавил, что для многих молодых людей, у которых нет возможности вступить в вуз по разным причинам, военная служба может стать хорошей альтернативой.

“В западных странах именно так это и работает. Например, многие американские ребята идут в армию, потому что особо вариантов в жизни не так уж и много. Даже очень часто это не вопрос средств, часто они просто не знают, что выбрать. Парень сидит в небольшом городе или селе, и откуда он знает, куда ему идти?”, – заявил он.

Загороднюк сообщил, что сегодня срочная служба составляет около 10 % от общей численности армии и не играет большой роли в боеспособности.