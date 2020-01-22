Об этом он рассказал в интервью агентству “Интерфакс-Украина”.
“В том виде, в котором срочная служба есть сейчас, она не должна оставаться, потому что это не работает. Во-первых, это очень коррупционная история, когда люди платят деньги, чтобы их не призывали. Это порождает погоню за формальными цифрами, и мы все знаем случаи, когда ищут призывников, где только можно… Мы тратим огромный ресурс, мы их содержим полтора года, одеваем, кормим и т.д., и только несколько процентов подписывают контракт. Это надо менять“, – подчеркнул министр.
По мнению главы Минобороны, сокращение срока службы может изменить ситуацию. По данным Загороднюка, сейчас количество тех, кто остается в рядах ВСУ после службы по призыву, составляет в лучшем случае около 20 %, а иногда 5 % и меньше.
“Конечно, есть смысл уменьшать срок. Многие не хотят, потому что это очень долго, у них есть какие-то жизненные планы и т.д. Если мы введем систему, когда это будет гораздо меньший срок – это будет качественная подготовка, служба в боевых частях – но не в зоне ООС, – они получат опыт. Если мы сможем квалифицированно это подать как совершенно уникальный жизненный опыт, человек будет подготовлен, объяснить, что в жизни это будет очень полезно и физически, и морально, и с точки зрения подготовки – процент тех, кто останется, будет гораздо больше. Но это будет полностью другая система, потому что эту систему реформировать чрезвычайно трудно. Гораздо легче построить вообще новую”, – отметил Загороднюк.
Министр добавил, что для многих молодых людей, у которых нет возможности вступить в вуз по разным причинам, военная служба может стать хорошей альтернативой.
“В западных странах именно так это и работает. Например, многие американские ребята идут в армию, потому что особо вариантов в жизни не так уж и много. Даже очень часто это не вопрос средств, часто они просто не знают, что выбрать. Парень сидит в небольшом городе или селе, и откуда он знает, куда ему идти?”, – заявил он.
Загороднюк сообщил, что сегодня срочная служба составляет около 10 % от общей численности армии и не играет большой роли в боеспособности.
- 16 января президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому планируется призывать на срочную военную службу, начиная с 18 лет, а не с 20, как было ранее.
- Впоследствии министр обороны Украины Андрей Загороднюк уточнил, что юноши в возрасте 18 и 19 лет не будут привлечены к срочной службе во время весеннего призыва, который стартует в апреле этого года.