Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

“Хочу отдельно объяснить тезис об особой уязвимости к инфицированию людей пожилого возраста. Согласно мировой тенденции и медицинским исследованиям, у них едва ли не самый высокий риск заражения и дальнейших летальных исходов. Именно поэтому Министерство охраны здоровья Украины уделяет особое внимание этой категории населения, принимает меры, проводит информационную кампанию, чтобы снизить такие риски”, – сказал Емец.

Он также призвал украинцев быть особенно сознательными в период карантина: не забывать о пожилых родителях, проявить к ним заботу.

“Обеспечьте их всем необходимым, чтобы минимизировать потребность посещать места массового скопления во время карантина”, – подчеркнул министр.