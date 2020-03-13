Министр здравоохранения Илья Емец на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации заявил, что в Украине от коронавируса "умрут все пенсионеры".

Об этом в Facebook написал народный депутат от партии “Голос” Ярослав Железняк.

“Новый министр здравоохранения только что на заседании профильного комитета заявил, что из-за вируса “умрут все пенсионеры” … Это транслирует канал “Рада”, смотрят граждане. И главное – это не соответствует действительности… Задал вопрос министру. Дал возможность исправить ошибку. Ответ конечно таков, что непонятно – успокоил или нагнал еще панику”, – написал нардеп.

По словам корреспондента #Букв, Илья Емец сказал , что коронавирусом “дети не болеют, а пенсионеры умрут”.

Стоит отметить, что позже Илья Емец извинился на свои слова.

“Прошу прощения за то, что где-то что-то не так сказал”, – ответил он.