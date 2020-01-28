Об этом сообщает российское информагентство “Интерфакс”.

Закрытое голосование по кандидатуре Толстого прошло в два тура. Итоги были объявлены в конце пленарного заседания во вторник.

В первом туре Толстой не набрал необходимого числа голосов, которые определяются большинством от списочного состава делегатов. В связи с этим по процедуре ПАСЕ был объявлен второй тур голосования, где результаты определяются простым большинством от числа присутствующих в зале парламентариев.

Во втором туре за избрание главы российской делегации вице-спикером ПАСЕ проголосовали 132 делегата из 249 участвующих в заседании ПАСЕ, а 117 делегатов высказались против кандидатуры Толстого.

Член украинской делегации, народный депутат от “Голоса” Елизавета Василенко на своей странице в Facebook подтвердила, что Толстой стал вице-президентом ПАСЕ.

“Вице-президент ПАСЕ от РФ стал Петр Толстой. Только что проголосовали. Россиянин, сегодня на мониторинговом комитете ПАСЕ заявлял, что в Украине гражданская война и нелегитимная власть”, — написала она.

Предложение провести по кандидатуре Толстого закрытое голосование поступило в минувший понедельник от представителя украинской делегации Марии Мезенцевой (партия “Слуга народа”). Она заявила, что “риторика Толстого противоречит европейским ценностям”.

Остальные 18 вице-председателей ПАСЕ были утверждены открытым голосованием 27 января.

Кандидатура Петра Толстого на пост вице-спикера ПАСЕ была ранее поддержана Советом Госдумы.

Зимняя сессия ПАСЕ открылась в Страсбурге 27 января и продлится до 31 января.