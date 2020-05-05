Об этом сообщает официальный портал УГКЦ.

Святослав Шевчук родился в музыкальной семье – его мама была учительницей в музыкальной школе. Любимый композитор Святослава Шевчука – Антонио Вивальди.

Об Украинской Греко-Католической церкви Святослав узнал от своих бабушки и дедушки, которые стали “ходячей энциклопедией истории как Церкви, так и народа” для юноши. Стоит отметить, что тогда УГКЦ находилась в подполье, а вышла из него в 1984 году.

С 15 лет Святослав начал овладевать медицинской специальностью, живя в Бориславских польскоязычных семьях, где так же хорошо выучил польский.

Он учился в Аргентине, где успешно сдал экзамены на испанском языке.

Патриарх свободно говорит на польском, испанском, итальянском, английском языках. Хочет выучить еще немецкий и французский.

У него – шесть крестников.

Глава УГКЦ признается, что не может молиться, когда в церкви плохо поют.

Накануне свое дня рождения в интервью “Живому телевидению” блаженнейший Святослав заявив, что не хочет, чтобы ему дарили подарки на день рождения.

“Я хочу попросить всех не дарить мне никаких подарков. Все то, что вы хотели бы подарить мне, отдайте, пожалуйста, как пожертвование на фонд борьбы с последствиями коронавируса, который основала наша церковь. Это для меня будет действительно самым большим подарком”, – отмечает глава УГКЦ.