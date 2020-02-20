Соответствующее сообщение опубликовано на сайте УГКЦ.
“Мне очень больно слышать о сопротивлении граждан Украины относительно возвращения наших соотечественников, оказавшихся в зоне опасности современного коронавируса в Китае. Такая реакция людей является вовсе не христианской”, — отметил Блаженнейший Святослав.
По словам главы УГКЦ, можно понять, что в условиях, когда медицинские средства являются ненадежными, людьми руководит страх.
“Для того, чтобы преодолеть страх, не хватает ощущения человечности и добродетели христианской любви к ближнему. Не так опасен коронавирус, как вирус ненависти и пренебрежения к человеку. Если коронавирус можно побороть различными медицинскими средствами, то от вируса ненависти нас может защитить только сила любви”, — сказал Святослав Шевчук.
В своем обращении предстоятель УГКЦ призвал органы государственной власти обеспечить украинскую общественность и тех, кто возвращается из Китая, всеми необходимыми средствами безопасности.
“Прошу всех людей, которые называют себя христианами, воздержаться от всякого рода ненависти и не оказывать препятствий для возвращения в свои дома сыновей и дочерей Украины”, — добавил глава УГКЦ.
- Ранее самолет с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами прибыл в Харьков. На борту самолета авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи. Ранее лайнер прибыл в аэропорт “Борисполь” для дозаправки.
- В Новых Санжарах, что в Полтавской области, люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Кроме того, в городе произошли стычки между полицией и протестующими.
- Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты в регионах против приема эвакуированных из Китая украинцев и заверил, что опасности нет.