Предстоятель Украинской греко-католической церкви, Блаженнейший Святослав (Шевчук) обратился к общественности из-за реакции украинцев на эвакуацию сограждан из Китая.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте УГКЦ.

“Мне очень больно слышать о сопротивлении граждан Украины относительно возвращения наших соотечественников, оказавшихся в зоне опасности современного коронавируса в Китае. Такая реакция людей является вовсе не христианской”, — отметил Блаженнейший Святослав.

По словам главы УГКЦ, можно понять, что в условиях, когда медицинские средства являются ненадежными, людьми руководит страх.

“Для того, чтобы преодолеть страх, не хватает ощущения человечности и добродетели христианской любви к ближнему. Не так опасен коронавирус, как вирус ненависти и пренебрежения к человеку. Если коронавирус можно побороть различными медицинскими средствами, то от вируса ненависти нас может защитить только сила любви”, — сказал Святослав Шевчук.

В своем обращении предстоятель УГКЦ призвал органы государственной власти обеспечить украинскую общественность и тех, кто возвращается из Китая, всеми необходимыми средствами безопасности.

“Прошу всех людей, которые называют себя христианами, воздержаться от всякого рода ненависти и не оказывать препятствий для возвращения в свои дома сыновей и дочерей Украины”, — добавил глава УГКЦ.