Об этом сообщила Судебная власть Украины.
Как сообщалось ранее, в августе 2019 года экс-министр охраны здоровья (1999-2000, 2012-2014), подозреваемая в растрате бюджетных средств, вернулась в Украину и сразу была задержана.
28 августа Печерский районный суд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней. Также была определена сумма залога в 6 млн грн.
Адвокаты Богатыревой обжаловали это решение. Сегодня, 4 июня, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение Печерского суда.
“По результатам судебного рассмотрения суд отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева и отказал в удовлетворении ходатайства о применении к подозреваемой меры пресечения”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что принимая такое решение суд исходил из того, что прокуратурой Киева были допущены грубые нарушения норм Уголовно-процессуального Кодекса Украины в части надлежащего вручения уведомления о подозрении, в следственным судьей Печерского суда не были приняты меры для устранения этих нарушений
- Напомним, 29 августа Богатырева вышла на свободу после внесения залога народным депутатом Вадимом Новинским. На данный момент она находится под следствием по открытому Генпрокуратурой делу о хищении государственных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса – “Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением”). Ей, в частности, вменяли растрату 63,5 млн грн при закупке в 2011-2013 годах иммунобиологических препаратов, лекарств, мед. изделий и оборудования по существенно завышенным ценам.
- В марте 2020 года Раиса Богатырева засветилась в ресторане в центре Киева.