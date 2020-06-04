Об этом сообщила Судебная власть Украины.

Как сообщалось ранее, в августе 2019 года экс-министр охраны здоровья (1999-2000, 2012-2014), подозреваемая в растрате бюджетных средств, вернулась в Украину и сразу была задержана.

28 августа Печерский районный суд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней. Также была определена сумма залога в 6 млн грн.

Адвокаты Богатыревой обжаловали это решение. Сегодня, 4 июня, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение Печерского суда.

“По результатам судебного рассмотрения суд отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева и отказал в удовлетворении ходатайства о применении к подозреваемой меры пресечения”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что принимая такое решение суд исходил из того, что прокуратурой Киева были допущены грубые нарушения норм Уголовно-процессуального Кодекса Украины в части надлежащего вручения уведомления о подозрении, в следственным судьей Печерского суда не были приняты меры для устранения этих нарушений