Об этом сообщается на сайте фестиваля.
Решение жюри было объявлено в субботу, 29 февраля.
Ленту “Зла не существует” снял иранский независимый режиссер Мохаммад Расулоф. В основе сюжета – истории четырех мужчин о непростом человеческом выборе. Один из них примерный семьянин, который имеет тайну. Второй не представляет, что в состоянии убить человека (но должен это сделать). Третий планирует сделать предложение любимой, однако его планам суждено измениться. Еще один мужчина – врач, который не может заниматься медициной и предпочел затворничество. Все четыре истории затрагивают темы морали, личной свободы и смертной казни.
Как сообщает британское агентство ВВС, Расулоф не смог присутствовать на церемонии награждения, так как с 2017 года ему по политическим причинам запрещен выезд из Ирана. Награду получила дочь режиссера.
The Golden Bear of the 70th #Berlinale goes to “Sheytan vojud nadarad” (There Is No Evil) by #MohammadRasoulof! pic.twitter.com/U8CnR15TTS
— Berlinale (@berlinale) February 29, 2020
Второй по значимости приз (гран-при жюри) получил американский фильм Элизы Хиттман “Никогда, редко, иногда, всегда”.
Южнокорейский кинорежиссер Хон Сан Су получил “Серебряного медведя” как лучший режиссер за фильм “Женщина, которая бежала”.
Награды за лучшую роль получили немка Паула Бер (“Ундина”) и итальянец Элио Джермано (“Я хотел спрятаться”).
Награду за лучший сценарий получила итальяно-швейцарская драма “Плохие сказки” братьев Дамиана и Фабио Д’Инноченцо.
Одного из “серебряных медведей” получил нашумевший фильм российского режиссера Ильи Хржановского “Дау. Наташа”, который был запрещен для показа в РФ. Он награжден за работу немецкого оператора Юргена Юргеса (Jürgen Jürges).
Специальный приз к 70-летию фестиваля получил французский фильм “Удалить историю”.
Главой жюри “Берлинале” в этом году был актер Джереми Айронс.
- Ранее украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов рассказал о мировой премьере фильма-антиутопии “Номера”, которая состоялась в рамках специальных показов Berlinale Special, и о реакции критиков на картину.