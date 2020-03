Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Решение жюри было объявлено в субботу, 29 февраля.

Ленту “Зла не существует” снял иранский независимый режиссер Мохаммад Расулоф. В основе сюжета – истории четырех мужчин о непростом человеческом выборе. Один из них примерный семьянин, который имеет тайну. Второй не представляет, что в состоянии убить человека (но должен это сделать). Третий планирует сделать предложение любимой, однако его планам суждено измениться. Еще один мужчина – врач, который не может заниматься медициной и предпочел затворничество. Все четыре истории затрагивают темы морали, личной свободы и смертной казни.

Как сообщает британское агентство ВВС, Расулоф не смог присутствовать на церемонии награждения, так как с 2017 года ему по политическим причинам запрещен выезд из Ирана. Награду получила дочь режиссера.

The Golden Bear of the 70th #Berlinale goes to “Sheytan vojud nadarad” (There Is No Evil) by #MohammadRasoulof! pic.twitter.com/U8CnR15TTS

— Berlinale (@berlinale) February 29, 2020