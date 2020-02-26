Об этом он написал на своей странице в Facebook.
“Уже не первый раз за последние месяцы нахожусь в Берлине, но он продолжает оставаться новым, привлекательным и разным. Когда уличный скрипач тебя узнает и спрашивает: “Вы Сенцов? Как Ваш фильм?” – это удивляет сильнее всего”, – говорится в сообщении.
Сенцов отметил, что на фильм “Номера” все билеты раскупают заранее, зрители и пресса реагируют очень положительно. Также уже вышел ряд хороших отзывов в мощных изданиях.
“Хорошо, что обсуждают художественное воплощение идеи, а не только мое имя. К конторе, которая занимается мировыми продажами “Номеров”, стоит очередь из предложений от других фестивалей и локальных прокатчиков”, – добавил он.
Сенцов напомнил, что Украина на Берлинале представлена только двумя фильмами в программах.
“Хотя это тоже неплохо, но главное, что она присутствует на Берлинале и в европейском кино, имеет достойный стенд и опыт совместного производства. За почти шесть лет, на которые я выпал из этой отрасли, прогресс ощутим. Многие из иностранцев спрашивал: “почему здесь нет вашего председателя кинофонда?”, но на этот вопрос у меня нет ответа”, – резюмировал режиссер.
- В четверг, 20 февраля, стартовал 70-й юбилейный международный кинофестиваль “Берлинале”. На нем покажут и несколько украинских фильмов.