Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов рассказал о мировой премьере фильма-антиутопии "Номера", которая состоялась в рамках специальных показов Berlinale Special, и о реакции критиков на картину.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Уже не первый раз за последние месяцы нахожусь в Берлине, но он продолжает оставаться новым, привлекательным и разным. Когда уличный скрипач тебя узнает и спрашивает: “Вы Сенцов? Как Ваш фильм?” – это удивляет сильнее всего”, – говорится в сообщении.

Сенцов отметил, что на фильм “Номера” все билеты раскупают заранее, зрители и пресса реагируют очень положительно. Также уже вышел ряд хороших отзывов в мощных изданиях.

“Хорошо, что обсуждают художественное воплощение идеи, а не только мое имя. К конторе, которая занимается мировыми продажами “Номеров”, стоит очередь из предложений от других фестивалей и локальных прокатчиков”, – добавил он.

Сенцов напомнил, что Украина на Берлинале представлена только двумя фильмами в программах.

“Хотя это тоже неплохо, но главное, что она присутствует на Берлинале и в европейском кино, имеет достойный стенд и опыт совместного производства. За почти шесть лет, на которые я выпал из этой отрасли, прогресс ощутим. Многие из иностранцев спрашивал: “почему здесь нет вашего председателя кинофонда?”, но на этот вопрос у меня нет ответа”, – резюмировал режиссер.