Об этом он рассказал в интервью изданию “Гордон”.
“Наверное, да. На следующих, наверное, нет. А вот через (каденцию – ред.), возможно, да. Если не забудете фамилию Ляшко, потому что ковидную эпидемию мы точно преодолеем за этот период”, – сказал он.
Когда же его спросили, хочет ли он стать мэром, заместитель главы Минздрава отметил: “Я думаю, что мало кто ответил бы “нет” на такое предложение”.
“Как только будет официальная информация и мы победим коронавирусную болезнь, тогда будем говорить о других вещах, в том числе и моих политических амбициях… Давайте подождем официальную позицию партии “Слуга народа”, президента Украины. Я думаю, они выберут достойного человека, чтобы он смог баллотироваться на пост мэра Киева”, – рассказал Ляшко.
В то же время чиновник отметил, что сейчас думает о преодолении пандемии коронавируса и отдыхе.
“Я врач по специальности. Поэтому больше всего я бы хотел преодолеть эпидемию коронавируса и хотя бы неделю провести дома с женой и ребенком. Без телефона! Это то, о чем я больше всего мечтаю. После этого я готов вернуться”, – отметил Ляшко.
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- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко может стать кандидатом от партии “Слуга народа” на выборах мэра Киева.