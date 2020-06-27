Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что вероятно, возьмет участие в президентских выборах в 2029 году.

Об этом он рассказал в интервью изданию “Гордон”.

“Наверное, да. На следующих, наверное, нет. А вот через (каденцию – ред.), возможно, да. Если не забудете фамилию Ляшко, потому что ковидную эпидемию мы точно преодолеем за этот период”, – сказал он.

Когда же его спросили, хочет ли он стать мэром, заместитель главы Минздрава отметил: “Я думаю, что мало кто ответил бы “нет” на такое предложение”.

“Как только будет официальная информация и мы победим коронавирусную болезнь, тогда будем говорить о других вещах, в том числе и моих политических амбициях… Давайте подождем официальную позицию партии “Слуга народа”, президента Украины. Я думаю, они выберут достойного человека, чтобы он смог баллотироваться на пост мэра Киева”, – рассказал Ляшко.

В то же время чиновник отметил, что сейчас думает о преодолении пандемии коронавируса и отдыхе.

“Я врач по специальности. Поэтому больше всего я бы хотел преодолеть эпидемию коронавируса и хотя бы неделю провести дома с женой и ребенком. Без телефона! Это то, о чем я больше всего мечтаю. После этого я готов вернуться”, – отметил Ляшко.

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