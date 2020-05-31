В Украине медики составляют около 20 % от общего количества инфицированных коронавирусом COVID-19. Такой высокий показатель связан с рядом факторов.

Об этом рассказал в интервью “Радио Свобода” замминистра охраны здоровья Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, такое количество заболевших медиков связано с недостаточным вниманием, которое уделялось инфекционному контролю в больницах.

“Это комплексная проблема. И Украина не является уникальной страной. Количество случаев инфицирования среди медицинских работников высокое в разных странах. У нас 20 % – да, это большой показатель. Но этому есть объяснение. Потому что вопросам инфекционного контроля, т.е. профилактики внутрибольничного распространения инфекционных болезней в нашей стране довольно мало уделялось внимания. Регистрация случаев внутрибольничных болезней у нас была ниже европейского уровня”, – отметил Ляшко.

Он добавил, что в медучреждениях также не было четкого зонирования на опасные и безопасные зоны, не было алгоритма выхода из инфекционных боксов.

“Когда мы говорим о том, почему так много… Не были разработаны маршруты пациентов, не было зонирования, четко зоны, где опасно, где безопасно, чистая зона, вопрос выходов из боксов и заходов в ординаторские, как это все должно происходить, где должна проводиться дезинфекция – все это было только в учебных процессах. А на практике инфекционная служба была не готова”, – объяснил Ляшко.

Он уточнил, что в Украине есть медучреждения, где случаев заражения среди медиков не зафиксировано вообще. В качестве примера Ляшко привел одну из больниц в Закарпатской области.

“Я был в одном из учреждений, где главный врач, он еще работал в военной хирургии, он знает, как это… Он сформировал вахтовый метод дежурства. И прозонировал. И люди, заходя в зону, надевали костюмы, а выходя, раздевались, мыли. А когда заходили в чистую зону, то в чистой зоне также был ограничен контакт с медицинскими работниками, которые приходили извне. Такая вахта проработала, сделали тестирование, отпустили, запустили другую команду. Такие вещи есть. И возможны”, – подчеркнул главный санврач.

Стоит отметить, что по состоянию на 30 мая в Украине было зафиксировано 23 тыс. 204 случая COVID-19 (из них 4475 – среди медработников). С начала вспышки 34 медика умерли от осложнений COVID-19.