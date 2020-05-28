Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, в целом в Киеве COVID-19 заболели 403 медика.

“В столице, как и в стране, растет количество инфицированных медиков. Сегодня среди людей, заболевших в Киеве, более 14 % – медицинские работники. Врачи, медсестры, младший персонал. Заболели коронавирусом в городе в целом 403 медицинских работника. 17 из них сегодня лечатся в стационарах. Подавляющее большинство медиков заразились, выполняя свои профессиональные обязанности”, – подчеркнул Кличко.

Он заверил, что всем медикам, которые работают с больными COVID-19, больными пневмонией и теми, кто мог контактировать с инфицированными, – постоянно делают ПЦР-тесты.

Кроме того, два дня тому назад в столице начали проводить тестирование работников “скорой помощи” ИФА-тестами (тест на определение присутствия в организме антител к коронавирусу).

К концу недели ИФА-тестами будут протестированы и медики роддомов Киева.

За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 54 жителей столицы, среди которых 11 медиков.

Среди заболевших:

• 30 женщин в возрасте от 21 до 78 лет;

• 17 мужчин в возрасте от 18 до 76 лет;

• две девочки, которым 1 год и 11 лет, а также пять мальчиков – от 2 до 17 лет.

В общей сложности в столице уже 2793 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

“Второй день у нас положительная динамика в соотношении тех, кто вылечился, и кто заболел. Когда в сутки выздоравливает больше людей, чем количество тех, у кого подтвердили коронавирус. Так, за минувшие сутки в столице выздоровели 64 человека. Всего коронавирус преодолели 506 жителей города”, – отметил Кличко.