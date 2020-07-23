Об этом говорится в официальном сообщении клуба.

Свою тренерскую карьеру Луческу начал в сезоне 1979/1980. С тех пор он работал в более чем десяти клубах и национальных сборных – он один из самых титулованных тренеров в мире. Луческу работал в Румынии, Италии, Турции, Украине.

Сам Мирча Луческу свою будущую работу в Украине прокомментировал так:

“Во-первых, я соскучился по Украине. Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с великими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать. Я верю в то, что моей работой здесь будут удовлетворены, так же как и теми результатами, которых я достигну во главе “Динамо”. Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими великими традициями”.

Контракт заключен на два года с опцией пролонгации еще на год.

Луческу возглавлял донецкий “Шахтер” 12 лет – с 2004-го по 2016-й. За это время он выиграл 8 чемпионских титулов, 6 Кубков Украины и 8 Суперкубков. Также румынский специалист привел “горняков” к победе в Кубке УЕФА в 2009 году.