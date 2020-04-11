Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

“Больница заминирована и взорвется в 3:00 ночи … Такое сообщение поступило в полицию в 22:00 в среду 8 апреля от анонима, который утверждал, что заложил 5 килограммов тротила в 10 корпус ОКБ. В это время врачи как раз успели доехать домой, наконец переодеться в пижаму, которая надоела всем, кто на карантине, однако медработникам она только снится … А потом снова дорога, робота. Срочно прибыла на место следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, администрация и многие другие сотрудники больницы. Более сотни человек, среди которых – 60 пациентов и медицинский персонал начали эвакуацию к другому корпусу”, – написала она.

По словам врача, среди ночи пациенты, которые уже успели заснуть, и пациенты, которые еще продолжали получать манипуляции, вынуждены были садиться на каталки и тележки, и перебираться в другое здание. “Обратите внимание, что в 10 корпусе лечатся больные инфарктами и инсультами. Рассказывать насколько они нуждаются в покое, уходе и лечении будет просто лишним. Все были напуганы, когда услышали причину эвакуации. Среди них были и тяжелые больные, которые безотлагательно были переведены в реанимацию”, – добавила Антоненко.

Медик отметила, что взрывчатку так и не нашли.

“В четверг 9 апреля, мы снова занимались возвращением пациентов в кардиологические корпуса. И это в то время, когда мы готовимся к массовому приему больных с коронавирусом, обустраиваем дополнительные кровати, оперативно готовим целый корпус, который бы отвечал безопасности медицинского персонала и потребностям больных с коронавирусом, продолжаем оказывать медицинскую помощь больным инсультами и инфарктами”, – отметила она.

Врач уточнила, что по состоянию на 10 апреля в Александровской клинической больнице в инфекционных отделениях находится 54 больных, из них – 37 с подтвержденным COVID-19, в реанимации – 5 больных, 2 на ИВЛ, 1 в ЭКМО. Пациенты, которые подключены к ИВЛ и ЭКМО крайне тяжелые.

“Кто-то стремится истощить нас психически и физически, запугать, но не получится. Наша команда стоит и выстоит”, – резюмировала Антоненко.