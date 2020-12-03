Американская корпорация General Motors получила коллективный иск, в котором утверждаются, что аккумуляторы Chevy Bolt "склонны к возгоранию" и опасны.

Об этом сообщает издание The Verge.

В иске, поданном в Северном округе штата Иллинойс, утверждается, что батарея Bolt неисправна и опасна. В ноябре GM отозвала 68 667 таких авто.

За последнее время произошло не менее 5 случаев возгорания Bolt с полностью или почти полностью заряженными батареями. Три из них расследуют органы контроля, в еще двух пострадали люди.

Истцы утверждают, что компания прибегла к мошенничеству, сознательно выведя на рынок электрокары, представляющие опасность, когда полностью заряжены, и требуют за такие действия денежную компенсацию.

Пока расследование продолжается, GM заявила, что разработала программное обеспечение, которое ограничит зарядку автомобиля до 90% от полной мощности, чтобы предотвратить будущие инциденты.

Адвокаты истца утверждают, что исправление программного обеспечения делает Bolt менее эффективным.

“Единственным предсказуемым “исправлением” GM для уменьшения риска пожара является обновление программного обеспечения, которое ограничивает максимальный уровень заряда примерно до 90% емкости аккумулятора, уменьшая тем самым количество пробега на полном заряде”, — сообщили в заявлении истцов.

Кроме того, в иске утверждается, что GM солгала, заявив, что емкость аккумулятора Bolt составляет 60 кВт-ч, а не 57 кВт-ч, которые есть.

Компания, кроме Chevy обладающая также Cadillac, Chevrolet и GMC, пока избегает комментариев по этому поводу.

“Мы находимся в самом разгаре выполнения отзыве некоторых электромобилей Chevrolet Bolt 2017-2019 лет. Мы не собираемся комментировать любые связанные судебные процессы”, — заявил представитель GM.