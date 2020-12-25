14 декабря компания GoDaddy, которая занимается регистрацией доменных имен, разослала своим сотрудникам электронные письма с предложением финансовой помощи - праздничного бонуса в размере $650.

Об этом пишет Copper Courier.

В письме отмечалось, что благодаря им 2020 год стал рекордным для GoDaddy. Поскольку пандемия помешала провести новогоднюю вечеринку, компания решила поощрить работников с помощью одноразовой выплаты.

Сотрудники должны были указать свое местоположение и заполнить данные до 18 декабря. Тогда начнутся выплаты.

Через несколько дней компания разослала еще одно письмо от службы безопасности.

“Если вы получили это письмо, вы не прошли наш недавний тест на фишинг”, – говорилось в нем.

По данным главы службы безопасности GoDaddy Деметриуса Камса, около 500 сотрудников открыли письмо и внесли данные, тем самым провалив тест. Все они должны пересдать курс по повышению осведомленности о безопасности.

Издание The Verge наградило GoDaddy титулом самой злобной компании года.