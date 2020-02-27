В британском городе Шефилд прошел первый концерт голограммы американской певицы Уитни Хьюстон, скончавшейся в феврале 2012 года.

Об этом пишет издание The Source.

Многим зрителям не понравилось шоу. Люди уверяли, что голограмма не похожа на Уитни, движения губ не совпадают с песней. Кроме того, движения тела не передавали никаких эмоций.

Двоюродная сестра Уитни, певица Дионн Уорвик, назвала шоу “раздражающим”. Она также разговаривала с легендарным продюсером Клайвом Дэвисом, который впервые подписал Уитни на Arista Records в 1983 году, и “он был очень зол на это шоу”.

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Некоторые поклонники сказали, что голограмма временами напоминала Холли Берри.

Концерты с голограммой Уитни Хьюстон должны пройти в рамках тура The Whitney Houston Hologram в Европе, США и Мексике.

48-летняя певица умерла в номере гостиницы Beverly Hilton в Беверли-Хиллз в феврале 2012 года. Следствие установило, что знаменитость случайно утонула. Среди причин ее смерти эксперты назвали, в частности, атеросклеротическую болезнь сердца и употребление кокаина.