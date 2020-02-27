Об этом пишет издание The Source.
Многим зрителям не понравилось шоу. Люди уверяли, что голограмма не похожа на Уитни, движения губ не совпадают с песней. Кроме того, движения тела не передавали никаких эмоций.
Двоюродная сестра Уитни, певица Дионн Уорвик, назвала шоу “раздражающим”. Она также разговаривала с легендарным продюсером Клайвом Дэвисом, который впервые подписал Уитни на Arista Records в 1983 году, и “он был очень зол на это шоу”.
Некоторые поклонники сказали, что голограмма временами напоминала Холли Берри.
Концерты с голограммой Уитни Хьюстон должны пройти в рамках тура The Whitney Houston Hologram в Европе, США и Мексике.
48-летняя певица умерла в номере гостиницы Beverly Hilton в Беверли-Хиллз в феврале 2012 года. Следствие установило, что знаменитость случайно утонула. Среди причин ее смерти эксперты назвали, в частности, атеросклеротическую болезнь сердца и употребление кокаина.
- Ранее сообщалось, что американская певица Уитни Хьюстон и рэпер The Notorious B.I.G. будут посмертно включены в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде в штате Огайо.