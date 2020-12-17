Некоторые депутаты фракции "Оппозиционной платформы — За життя" поддержали назначение Сергея Шкарлета на должность главы Минобразования, но в то время они отсутствовали в зале парламента.

Об этом после голосования в кулуарах парламента заявила депутат от “Голоса” Инна Совсун, передает“Цензор.НЕТ”.

Как сообщалось ранее, 17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Такое решение было принято минимальным необходимым количеством голосов — 226. 171 голос дала “Слуга народа”, 20 — ОПЗЖ, 12 — группа “За майбутне”, 16 — группа “Довира” и 7 внефракционные депутаты.

Совсун заявила, что среди депутатов ОПЗЖ были такие, что не присутствовали в зале парламента в этот день, однако их карточками голосовали. В частности, за назначение Шкарлета.

“Мы увидели фальсификацию результатов голосования, что особенно важно, когда, по официальной информации, за господина Шкарлета проголосовали 226 голосов. Вместе с тем, мы видим, что во фракции ОПЗЖ проголосовало значительно больше депутатов, чем физически присутствовали в тот момент в зале парламента. Например, на сегодняшний день никто не видел в зале парламента Суркиса. Его карточка проголосовала “за”. Причем, не только за назначение Шкарлета, но и в 40 других случаях его карточка голосовала”, — сказала Совсун.

Депутат сообщила, что фракция будет обращаться к спикеру парламента Дмитрию Разумкову, чтобы в связи с этим были приняты меры.

Она убеждена, что если “слуги” уверены в поддержке предложенного кандидата, для подтверждения честности этого решения голосование можно было бы провести повторно.

На своей странице в Facebook Совсун обратилась к журналистам с просьбой прислать ей фото и видео из зала парламента, которые могли бы подтвердить или опровергнуть догадки о возможном “кнопкодавстве” во время голосования за назначение министра.

Отметим, что, согласно информации на сайте Рады, в начале заседания из фракции ОПЗЖ были зарегистрированы присутствующими 16 депутатов (на 4 меньше чем поддержали назначение), 28 — отсутствующими.

При этом 10 человек из тех, что были зарегистрированы отсутствующими, проголосовали за назначение Шкарлета. Это депутаты Гнатенко, Кисилев, Мамка, Скорик, Суркис, Волошин, Кива, Мороз, Плачков, Славицька.

Глава политсовета партии ОПЗЖ Медведчук, которого Совсун упоминает среди тех, кто, вероятно, не голосовал персонально, был зарегистрирован как присутствующий.