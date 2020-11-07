Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заразился коронавирусом. Его тест показал положительный результат. Он – последний чиновник в Западном крыле, заразившийся COVID-19.

Об этом сообщает американский телеканал CNN, ccылаясь на двух инсайдеров.

Кроме Медоуза, коронавирусом заразились еще два сотрудника в президентской администрации.

Эта ситуация лишь добавила напряжения в Белом доме, где пристально следят за ходом подсчета голосов в пяти важных для победы Трампа штатах.

61-летний Медоуз рассказал о том, что у него диагностировали коронавирус во вторник, после официального окончания дня выборов и закрытия участков. Но когда он получил первый позитивный тест – неизвестно.

Ранее он скептически относился к мерам противодействия распространению коронавируса. Его часто видели без защитной маски.

В день выборов и накануне он был вместе с президентом Дональдом Трампом на борту Air Force One. Также он был в предвыборной штаб-квартире Трампа в день выборов и на вечеринке в честь выборов в Белом доме. Медоуз тесно контактировал с членами президентской семьи на вечеринке. Ни на одном из этих событий его не видели в маске.

Также Медоуз был активным участником разработки правовой стратегии президента после выборов и поощрял Трампа “сделать ложные заявления о фальсификации результатов голосования”.

В пятницу Медоуз присутствовал на телефонной конференции со старшим юридическим отделом кампании Трампа и другими участниками предвыборной кампании. По словам инсайдеров, Медоуз звонил, пока другие были в конференц-зале.

Интересно, что Медоуз заразился спустя месяц после того, как Трамп поборол коронавирус. Он был рядом с президентом во время лечения, в том числе, когда его госпитализировали в Национальный медицинский центр имени Уолтера Рида. Там он провел три ночи.

Победитель выборов еще не объявлен, подсчеты продолжаются в 6 штатах.