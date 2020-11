#Буквы рассказывают о последних событиях президентских гонок.

Сейчас лидер гонки определен в большинстве американских штатов, подсчеты продолжаются только в 5 – Неваде, Пенсильвании, Северной Каролине и Аляске.

Спорным является вопрос касательно Аризоны, там пока посчитано 93% голосов. Там продолжает лидировать Байден, пока – с отрывом в 1,4% (или около 43 тысяч) голосов.

Американские издания Fox News и Associated Press отдали победу в этом штате Байдену заблаговременно, однако другие, как The New York Times и CNN, от этого воздерживаются.

Заметим, что Аризона – традиционно республиканский штат. В случае, если Байден все же одержит победу там, это будет первая победа демократов за последние 72 года.

В Аризоне на кону 11 голосов выборщиков. Соответственно, у Байдена поддержка 253 выборщиков или 264, если учитывать Аризону. Для победы нужно 270, поэтому Байден должен одержать победу в любом из оставшихся штатов, чтобы стать президентом.

Трампа значительно отстает – у него поддержка только 214 выборщиков.

Ситуация в других штатах, где подсчеты продолжаются, следующая: в Неваде, Джорджии и Пенсильвании лидирует Байден. В Северной Каролине и Аляске – Трамп.

В Неваде после перерыва возобновили подсчет голосов. Сейчас посчитано 92%. Здесь на кону 6 голосов избирателей, именно столько (если признавать победу Байдена в Аризоне) нужно демократу для победы.

Байден опережает Трампа на 1,6% или 10 тысяч голосов. Еще в четверг отрыв составлял всего 0,5%.

Избирательный штаб Дональда Трампа подозревает мошенничество на выборах президента в штате Невада. Команда политика обратится в суд по этому поводу.

Вчера в штате Пенсильвания нарастили темпы подсчета голосов на выборах президента США. Трамп лидировал, но разрыв между кандидатами стремительно уменьшился с 5,7 до 1,7%.

Уже 6 ноября Байден начал опережать Трампа и до сих пор остается лидером гонки в штате. На момент, когда посчитано уже 98% голосов, отрыв между кандидатами – 0,2% или около 13 тысяч голосов.

Для Трампа проигрыш в Пенсильвании, где на кону 20 голосов выборщиков, равен проигрышу на президентских выборах.

В Северной Каролине на кону 16 голосов выборщиков. Сейчас посчитано уже 95% голосов, но было принято решение принимать голоса тех, кто голосовал по почте, до 12 ноября.

В этом штате преимущество у Трампа – 50% против 48,6%.

Голоса в традиционно республиканской Джорджии, где на кону 16 голосов выборщиков, почти посчитаны. Отрыв между кандидатами – менее 0,1%. Байден лидирует с отрывом менее 2 тысяч голосов. Если Байден возьмет этот штат, это будет первая победа демократов за 28 лет.

Если Байден выигрывает в Джорджии – у него будет 269 голосов выборщиков при необходимых 270.

Если Трамп проигрывает в этом штате – он уже не сможет получить первенство на выборах.

Голоса в этом штате будут перечитаны. Результатов не стоит ожидать до конца ноября, отмечают чиновники.

В этом штате посчитано лишь 56% голосов, на кону 3 голоса избирателей.

Значительное преимущество у Трампа, у него 62,9% голосов, у его оппонента почти вдвое меньше – 33%.

Дональд Трамп, которому для победы надо получить еще более 57 голосов выборщиков, заявляет о масштабных фальсификациях, или, как он говорит, мошенничестве.

Он выступает за прекращение подсчета голосов в штатах, которые еще не посчитаны, отмечая, что там считают “незаконные голоса” оппонента. Он подразумевает отправленные по почте бюллетени, которые были приняты в день выборов и позже.

Примечательно, что Трамп не предоставляет никаких доказательств своих утверждений о фальсификациях, но угрожает обращением в Верховный суд.

Большая часть постов Трампа относительно фальсификаций и необходимости остановить подсчет голосов получили в Twitter отметки, как посты, которые могут вводить в заблуждение, из-за чего президент заявил, что соцсеть “вышла из-под контроля”.

Отсутствие доказательств вызывает вопросы не только у общественности и демократов, но и у некоторых республиканцев, близких к Трампу.

В частности, экс-губернатор Крис Кристи заявил в эфире ABC: “Сегодня мы ничего не слышали ни о каких доказательствах. Такие вещи, все, что они делают, это – разжигание без информирования. И мы не можем позволить это”.

Между тем сын Трампа, поддерживая отца, призывает республиканцев “бороться с аферой”.

Where are Republicans! Have some backbone. Fight against this fraud. Our voters will never forget you if your sheep! https://t.co/jLzOIJbrwV

— Eric Trump (@EricTrump) November 5, 2020