Нынешние выборы президента США состоялись уже трое суток назад и отличились рекордной за 120 лет явкой. Подсчет голосов и ожесточенная борьба кандидатов — демократа Джо Байдена и республиканца Дональда Трампа — продолжаются.

#Буквы рассказывают о последних событиях президентских гонок.

Подсчет голосов и шансы кандидатов

Сейчас лидер гонки определен в большинстве американских штатов, подсчеты продолжаются только в 5 – Неваде, Пенсильвании, Северной Каролине и Аляске.

Аризона

Спорным является вопрос касательно Аризоны, там пока посчитано 93% голосов. Там продолжает лидировать Байден, пока – с отрывом в 1,4% (или около 43 тысяч) голосов.

Американские издания Fox News и Associated Press отдали победу в этом штате Байдену заблаговременно, однако другие, как The New York Times и CNN, от этого воздерживаются.

Заметим, что Аризона – традиционно республиканский штат. В случае, если Байден все же одержит победу там, это будет первая победа демократов за последние 72 года.

В Аризоне на кону 11 голосов выборщиков. Соответственно, у Байдена поддержка 253 выборщиков или 264, если учитывать Аризону. Для победы нужно 270, поэтому Байден должен одержать победу в любом из оставшихся штатов, чтобы стать президентом.

Трампа значительно отстает – у него поддержка только 214 выборщиков.

Ситуация в других штатах, где подсчеты продолжаются, следующая: в Неваде, Джорджии и Пенсильвании лидирует Байден. В Северной Каролине и Аляске – Трамп.

Невада

В Неваде после перерыва возобновили подсчет голосов. Сейчас посчитано 92%. Здесь на кону 6 голосов избирателей, именно столько (если признавать победу Байдена в Аризоне) нужно демократу для победы.

Байден опережает Трампа на 1,6% или 10 тысяч голосов. Еще в четверг отрыв составлял всего 0,5%.

Избирательный штаб Дональда Трампа подозревает мошенничество на выборах президента в штате Невада. Команда политика обратится в суд по этому поводу.

Пенсильвания

Вчера в штате Пенсильвания нарастили темпы подсчета голосов на выборах президента США. Трамп лидировал, но разрыв между кандидатами стремительно уменьшился с 5,7 до 1,7%.

Уже 6 ноября Байден начал опережать Трампа и до сих пор остается лидером гонки в штате. На момент, когда посчитано уже 98% голосов, отрыв между кандидатами – 0,2% или около 13 тысяч голосов.

Для Трампа проигрыш в Пенсильвании, где на кону 20 голосов выборщиков, равен проигрышу на президентских выборах.

Северная Каролина

В Северной Каролине на кону 16 голосов выборщиков. Сейчас посчитано уже 95% голосов, но было принято решение принимать голоса тех, кто голосовал по почте, до 12 ноября.

В этом штате преимущество у Трампа – 50% против 48,6%.

Джорджия

Голоса в традиционно республиканской Джорджии, где на кону 16 голосов выборщиков, почти посчитаны. Отрыв между кандидатами – менее 0,1%. Байден лидирует с отрывом менее 2 тысяч голосов. Если Байден возьмет этот штат, это будет первая победа демократов за 28 лет.

Если Байден выигрывает в Джорджии – у него будет 269 голосов выборщиков при необходимых 270.

Если Трамп проигрывает в этом штате – он уже не сможет получить первенство на выборах.

Голоса в этом штате будут перечитаны. Результатов не стоит ожидать до конца ноября, отмечают чиновники.

Аляска

В этом штате посчитано лишь 56% голосов, на кону 3 голоса избирателей.

Значительное преимущество у Трампа, у него 62,9% голосов, у его оппонента почти вдвое меньше – 33%.

Реакция команды Трампа

Дональд Трамп, которому для победы надо получить еще более 57 голосов выборщиков, заявляет о масштабных фальсификациях, или, как он говорит, мошенничестве.

Он выступает за прекращение подсчета голосов в штатах, которые еще не посчитаны, отмечая, что там считают “незаконные голоса” оппонента. Он подразумевает отправленные по почте бюллетени, которые были приняты в день выборов и позже.

Примечательно, что Трамп не предоставляет никаких доказательств своих утверждений о фальсификациях, но угрожает обращением в Верховный суд.

Большая часть постов Трампа относительно фальсификаций и необходимости остановить подсчет голосов получили в Twitter отметки, как посты, которые могут вводить в заблуждение, из-за чего президент заявил, что соцсеть “вышла из-под контроля”.

Отсутствие доказательств вызывает вопросы не только у общественности и демократов, но и у некоторых республиканцев, близких к Трампу.

В частности, экс-губернатор Крис Кристи заявил в эфире ABC: “Сегодня мы ничего не слышали ни о каких доказательствах. Такие вещи, все, что они делают, это – разжигание без информирования. И мы не можем позволить это”.

Между тем сын Трампа, поддерживая отца, призывает республиканцев “бороться с аферой”.

“Где республиканцы Где ваш позвоночник? Боритесь против этой аферы! Наши избиратели никогда не забудут, если вы окажетесь овцами!”, – написал он в Twitter.

Where are Republicans! Have some backbone. Fight against this fraud. Our voters will never forget you if your sheep! https://t.co/jLzOIJbrwV — Eric Trump (@EricTrump) November 5, 2020

Реакция команды Байдена

После многочисленных заявлений о возможном обращении Трампа в суд кампания Байдена начала собирать средства на судебное противостояние с президентом.

Теперь, когда победа Байдена совсем близко, сбор средств не завершен. Напротив, Байден отмечает, что “борьба продолжается” и избегает преждевременных заявлений о победе.

Также вчера Байден дал короткий брифинг из Делавэра, во время которого призвал ждать результатов. Одновременно в соцсетях Байден дал обещание “управлять страной как американский президент”, а не “гордый демократ”, каким он был во время кампании.

Примечательно и то, что обычно в США победитель выборов создает команду переходного периода, которая будет заниматься подготовкой передачи дел от действующего президента избранному. И штаб Байдена, хоть и не кичится победой, уже запустил информационный ресурс для передачи власти.

“Красный мираж” или почему Трамп перестал лидировать в колеблющихся штатах?

То, что мы наблюдаем в некоторых шатких американских штатах в этом году, когда сначала казалось, что побеждает республиканец Трамп, а потом его не только догнал, но и опередил демократ Байден, в американской политике обычно называют “красным миражом” или “голубым смещением” (в соответствии с цветами партий).

Это явление было исследовано Эдвардом Фоули из Университета штата Огайо в 2013 году. Он обнаружил, что кандидаты от демократов значительно чаще набирают голоса в период, когда объявляются голоса, подсчитанные уже после ночи выборов. Фоули отмечал, что такое явление наблюдается лишь последние 3 десятилетия, а его причины еще не до конца известны.

Одним из примечательных случаев “красного миража” были выборы 2010 года Генерального прокурора штата Калифорния. Тогда республиканец Стив Кули лидировал в Лос-Анджелесе и Аламеде, крупнейших населенных пунктах штата. Они должны были объявить большую долю результатов подсчета до полуночи. Кули объявил победу в 23 часа. Но уже вскоре СМИ начали сообщать, что гонки будут напряженными. В итоге Кули проиграл демократу Камале Харрис (которая сейчас баллотируется в вице-президенты), отрыв составлял 0,7%.

В этом году более 100 млн избирателей в США проголосовали заранее, в основном – по почте, что обусловлено пандемией коронавируса.

Как отмечает издание Vox, среди демократов было значительно больше тех, кто проголосовал по почте. Это не стало неожиданностью, потому что Трамп призывал своих избирателей не голосовать по почте, безосновательно заявляя о возможных фальсификациях.

Такой расклад сформировал впечатление, что Аризона и Флорида, где значительное количество избирателей проголосовали по почте, может взять демократ. Но во Флориде победил Трамп с преимуществом в 3,3%. Соревнования за Аризону продолжаются, лидирует Байден.

В Пенсильвании, Висконсине и Мичигане республиканцы заблокировали попытки начать подсчет заочных голосов до дня выборов. Поэтому первые результаты касались исключительно голосования на участках, и победу одерживал Трамп. В итоге в двух штатах победил Байден. Соревнования за Пенсильванию продолжаются и демократ догнал и перегнал Трампа.

Примечательно и то, что Байден получил преимущество в колеблющихся штатах тогда, когда начали подсчет в крупных городах. Это Милуоки в Висконсин, Детройт в Мичиган, Филадельфия, Питтсбург в Пенсильвания, а также Атланта, Саванна, Огаста и Колумбус в Джорджия.