Информация об этом размещена на сайте Еврокомиссии.
Визит состоится во вторник, 22 сентября.
Отмечено, что в рамках визита Жозепа Борреля запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Андреем Тараном.
Также Боррель должен встретиться с членами Консультативного миссии ЕС в Украине.
Визит главы дипломатии ЕС должен был состояться в марте, но был отложен из-за эпидемии COVID-19.
На днях Боррель выступал в Европарламенте и оговорился, назвав Александра Лукашенко незаконным президентом Украины.
- Напомним, 27 июля 2019 Европейский парламент утвердил новый состав Европейской комиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен. Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности был назначен Жозеп Боррель Фонтельес.
- В октябре тогда еще кандидат на должность высокого представителя Европейского союза Жозеп Боррель заверил тогдашнего министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко в неизменности подходов ЕС по применению санкций против России с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.