Информация об этом размещена на сайте Еврокомиссии.

Визит состоится во вторник, 22 сентября.

Отмечено, что в рамках визита Жозепа Борреля запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Андреем Тараном.

Также Боррель должен встретиться с членами Консультативного миссии ЕС в Украине.

Визит главы дипломатии ЕС должен был состояться в марте, но был отложен из-за эпидемии COVID-19.