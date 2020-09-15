15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором отмечается, что выборы в Беларуси не были честными и не отражают волеизъявления народа этой страны.

Что происходит в Беларуси?

В Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Он занимает эту должность с 1994 года. В соответствии с утвержденными ЦИК результатами, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.

Президентские выборы состоялись 9 августа. В тот же день вспыхнули протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны были около 3000 человек, ранено 89 человек.

На второй день протестов СМИ сообщали о силовом разгоне мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 10 августа стало известно о первом погибшем участнике акции.

Во время акций протеста погибли по меньшей мере 3 человека. 15 августа в Минске состоялось прощание с Александром Тарайковским, который погиб во время протестов 10 августа на улице Притыцкого. Проститься с погибшим вышли тысячи людей.

18 августа стало известно о смерти еще одного протестующего. 19-летний Артем Паруков погиб, по версии правоохранителей, в результате наезда автомобиля на Партизанском проспекте в Минске. Близкие погибшего не верят в эту версию.

19 августа в военном госпитале Минска (Беларусь) умер 43-летний житель города Брест Геннадий Шутов. В него стреляли силовики во время протестов.

Кроме того, эксперты Организации Объединенных Наций задокументировали более 400 обращений граждан, подвергшихся пыткам и истязаниям со стороны правоохранителей после задержания на акциях протеста.

13 сентября во время очередного воскресного марша против режима действующего президента Беларуси Александра Лукашенко силовики стреляли в воздух.

Действия оппозиции

14 августа, после объявления результатов президентских выборов в Беларуси, в соответствии с которыми якобы одержал победу Александр Лукашенко, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета. Его цель — “обеспечение трансфера власти”.

“Я, Светлана Тихановская, инициирую создание координационного совета для обеспечения трансфера власти. В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела. Я поручаю своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знака принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан… В этот координационный совет должны войти все, кто заинтересован в диалоге и мирной передачи власти — трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества”, — заявила она.

20 августа во Беларуси из-за создания Координационного совета сторонников оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской открыли дело о “захвате власти”.

7 сентября Координационный совет оппозиции Беларуси опубликовала обращение к официальной власти. Оппозиция требует от власти:

немедленного расследования преступлений, совершенных в период с 9 августа в отношении участников мирных акций;

публикации правдивой информации об итогах выборов президента;

прекращения политических репрессий, а также отмены или пересмотра открытых уголовных дел.

В президиум КР вошли 7 человек. На сегодня шестеро из них арестованы или вынужденно покинувших страну. Павел Латушко, Ольга Ковалькова и Светлана Тихановська находятся в Варшаве. Иван Кравцов и Антон Родненков – в Киеве.

Марию Колесникову 7 сентября Колесникову в центре Минска похитили неизвестные. 9 сентября стало известно, что Колесникова в СИЗО, ей предъявили подозрение по делу о захвате власти. Она передала в Следственный комитет Беларуси заявление о похищении силовиками и угрозы со стороны правоохранителей.

На свободе находится только нобелевская лауреат Светлана Алексиевич. С 11 сентября дипломаты из стран Европы дежурят возле ее дома, чтобы защитить ее от возможного задержания.