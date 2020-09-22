Глава Европейского Совета Шарль Мишель самоизолировался после контакта с больным коронавирусом человеком. На днях он должен был проинспектировать ситуацию на Донбассе с главой дипломатии ЕС.

Об этом сообщил в Twitter спикер Евросовета Баренд Лейтс.

По словам спикера, сотрудник службы безопасности, с которым Шарль Мишель был в тесном контакте, получил положительный результат теста на COVID-19.

“Президент Евросовета регулярно тестируется, а вчера результат был отрицательный. Уважая бельгийские правила, он сегодня пошел на карантин”, — сообщил Лейтс.

В связи с этими обстоятельствами было принято решение перенести специальное заседание Европейского Совета, которое должно было состояться 24 и 25 сентября. Теперь проведения мероприятия запланировано на 1 и 2 октября.