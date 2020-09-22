Об этом сообщил в Twitter спикер Евросовета Баренд Лейтс.
По словам спикера, сотрудник службы безопасности, с которым Шарль Мишель был в тесном контакте, получил положительный результат теста на COVID-19.
“Президент Евросовета регулярно тестируется, а вчера результат был отрицательный. Уважая бельгийские правила, он сегодня пошел на карантин”, — сообщил Лейтс.
В связи с этими обстоятельствами было принято решение перенести специальное заседание Европейского Совета, которое должно было состояться 24 и 25 сентября. Теперь проведения мероприятия запланировано на 1 и 2 октября.
- Напомним, 22 сентября глава дипломатии ЕС Жосеп Боррель во время визита в Киев сообщил, что на днях вернется в Украину для того, чтобы вместе с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем ознакомиться с ситуацией на Донбассе.