Об этом он написал в Facebook.

“В пятницу после обеда резко ухудшилось самочувствие. Решил перестраховаться и сдал ПЦР-тест. Результат развеял мои надежды – “РНК вируса SARS-CoV2 обнаружено”. Далее действовал по протоколу — семейный врач, антибиотики и самоизоляция”, — написал глава ОДА.

Он заверил, что сообщил о своем диагнозе всем, с кем общался в последнее время.

Также Ганущин рассказал о симптомах.

“Сейчас чувствую себя как при легкой простуде, которая сильно утомляет, как 10 км трусцой или с рюкзаком в горах”, – написал он.