Об этом народный избранник сообщил на своей странице в Facebook.

Чернявский уточнил, что уже 11-й день находится на стационарном лечении в Одессе.

“Хочу рассказать о симптомах, которые были у меня. Я чувствовал себя как при обычном ОРВИ: слабость, ломота, вечером была маленькая температура в 37 градусов”, – рассказал Чернявский.

По словам нардепа, когда он почувствовал недомогание, то сразу же сделал тест, и тот оказался положительным. Врач порекомендовал ему сделать компьютерную томографию грудной клетки, и результат показал правостороннюю пневмонию.

“То есть, вы понимаете, за два дня болезнь опускается в легкие. Поэтому нельзя терять ни минуты, и при первых симптомах следует обращаться к врачу и делать тесты. Потому что при оперативном диагностировании эту болезнь легко лечить. 10 дней вводят антибиотики, и вы выздоравливаете”, – рассказал Чернявский.

Нардеп не уточнил, где и когда произошло заражение коронавирусом.

Степан Чернявский был избран в Верховную Раду по округу № 138. Он является членом фракции “Слуги народа”. Чернявский занимает должность заместителя председателя комитета ВР Украины по вопросам аграрной и земельной политики.