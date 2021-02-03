Об этом говорится в сообщении на странице Томиленко в Facebook.
Томиленко назвал это наступлением на свободу слова и заявил, что намерен обратиться в международные институты.
“Украинские журналисты, медиа и владельцы СМИ имеют право на свободу слова и на профессию. И несут за свою деятельность ответственность. Но ответственность в рамках закона! Лишение буз суда многомиллионной аудитории доступа к украинским СМИ, запрет сотням журналистов и медийникам права на профессию – это наступление на свободу слова”, – говорится в сообщении.
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Томиленко заявил, что намерен сообщить международным организациям решение Совбеза.
“Национальный союз журналистов Украины будет информировать о чрезвычайной ситуации Международную федерацию журналистов, Европейскую федерацию журналистов, наших партнеров – Офис ОБСЕ по вопросам свободы СМИ”.
Томиленко напомнил, что НСЖУ защищала от преследований также и проукраинских журналистов – Романа Сущенко, Станислава Асеева, Валерия Макеева, Мария Варфоломеева, Николая Семена. Также НСЖУ “борется против разделения журналистов на “правильных” и “неправильных”.
- Указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года.
- Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционная платформа — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным собственником медиаактивов, которые связывают с главой политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина“.