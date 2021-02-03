Глава Национального союза журналистов (НСЖУ) Сергей Томиленко встал на защиту телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, отключенных из-за санкций со стороны СНБО.

Об этом говорится в сообщении на странице Томиленко в Facebook.

Томиленко назвал это наступлением на свободу слова и заявил, что намерен обратиться в международные институты.

“Украинские журналисты, медиа и владельцы СМИ имеют право на свободу слова и на профессию. И несут за свою деятельность ответственность. Но ответственность в рамках закона! Лишение буз суда многомиллионной аудитории доступа к украинским СМИ, запрет сотням журналистов и медийникам права на профессию – это наступление на свободу слова”, – говорится в сообщении.

Томиленко заявил, что намерен сообщить международным организациям решение Совбеза.

“Национальный союз журналистов Украины будет информировать о чрезвычайной ситуации Международную федерацию журналистов, Европейскую федерацию журналистов, наших партнеров – Офис ОБСЕ по вопросам свободы СМИ”.

Томиленко напомнил, что НСЖУ защищала от преследований также и проукраинских журналистов – Романа Сущенко, Станислава Асеева, Валерия Макеева, Мария Варфоломеева, Николая Семена. Также НСЖУ “борется против разделения журналистов на “правильных” и “неправильных”.