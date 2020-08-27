Новый глава Одесской таможни Денис Пудрик, ранее возглавлявший Крымскую таможню, был назначен с подачи председателя Офиса президента Андрея Ермака, о чем сам президент Владимир Зеленский должен знать.

Об этом говорится в статье главного редактора издания “Цензор.НЕТ” Юрия Бутусова.

Назначение Пудрика возмутило главу исполкома Нацсовета реформ Михеила Саакашвили, который написал: “Сколько можно ходить по кругу, предлагая одних и тех же старых “профессионалов” и углубляя круг коррупции.Сколько можно пожирать собственный национальный организм и заниматься самоуничтожением?”

По словам Бутусова, Денис Пудрик – опытный таможенник, который в течение многих лет руководил различными таможнями, и пока он жил на одну зарплату, его семья приобрела квартиры в Киеве, Турции, Крыму, Донецке, участки земли, дом под Киевом, дорогие машины, коллекционные часы.

Пудрика люстрировали в 2015-м, но в марте 2020-го, при президентстве Зеленском, ему “удалось получить решение суда о восстановлении в должности и еще и компенсацию от государства”.

Юрий Бутусов считает, что здесь задействована жена Пудрика – Наталья.

“Это дочь Сергея Куницына – бывшего депутата “Блока Петра Порошенко”, который в марте 2020-го возглавил Консультативный совет по делам ветеранов при Зеленском”, – отмечает главный редактор “Цензор.НЕТ”. А Куницына в Офис президента позвал Андрей Ермак, который является главой ОПУ.

“И как раз в марте 20-го Пудрик внезапно выиграл суд по люстрации, так вот совпало с назначением тестя в ОП, еще и 600 тысяч получил. Так что таможенные ворота страны отдали доверенному лицу Ермака, которое возглавляет совет при президенте. Вряд ли президент Зеленский не в курсе кто назначил и кого именно назначили на крупнейшую таможню”, – написал Бутусов.