Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус что ушел на карантин после того, как узнал, что контактировал с больным COVID-19.

Об этом он сообщил в Twitter.

“Выяснилось, что я контактировал с человеком, тест которого дал положительный результат на COVID-19. Я чувствую себя хорошо, у меня нет симптомов, но я буду на самоизоляции в ближайшие несколько дней в соответствии с протоколами ВОЗ и буду работать из дома”, – написал он.

Также он попросил всех соблюдать рекомендации ВОЗ, чтобы разорвать цепочку передачи COVID-19, подавить вирус и защитить систему здравоохранения.