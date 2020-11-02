Об этом он сообщил в Twitter.
“Выяснилось, что я контактировал с человеком, тест которого дал положительный результат на COVID-19. Я чувствую себя хорошо, у меня нет симптомов, но я буду на самоизоляции в ближайшие несколько дней в соответствии с протоколами ВОЗ и буду работать из дома”, – написал он.
Также он попросил всех соблюдать рекомендации ВОЗ, чтобы разорвать цепочку передачи COVID-19, подавить вирус и защитить систему здравоохранения.
- Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Германии Йенс Спан заразился коронавирусом COVID-19. Чиновник немедленно отправился на самоизоляцию.