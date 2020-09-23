Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отправился на карантин из-за того, что один из сотрудников его службы охраны заразился коронавирусом. Первый тест Мааса был отрицательным.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Германии.

“Министр иностранных дел Маас сегодня в соответствии с законом об инфекционной защите отправился на карантин из-за того, что у одного из личных охранников был выявлен COVID-19. Первый тест на COVID, проведенный сегодня, был отрицательным”, — говорится в сообщении.

Также в министерстве сообщили, что незамедлительно свяжутся со всеми потенциально инфицированными людьми.