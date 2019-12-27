Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который сам хранит сбережения в иностранной валюте, заявил, что это плохо для экономики.

Об этом сообщает агентство “УНН”.

“Конечно, в нормальных условиях, украинская национальная валюта, она будет укрепляться. Нужно еще помнить, традиционно, исторически у нас значительную часть сбережений люди делали в долларах. Ну, то есть поменять доллар, отложить и это способ хранить деньги. Это не очень хорошо для экономики, если значительная часть сбережений населения… она в иностранной валюте. Дедолларизация экономики – это, на самом деле, ее оздоровление определенной мере. Поэтому доверие к национальной валюте имеет много положительных результатов”, – заявил Премьер.

При этом Гончарук также добавил, что с таким явлением нужно бороться и понимать, кто проиграет от этого.

В то же время, как свидетельствуют данные из декларации Алексея Гончарука, сам Премьер-министр хранит большую часть своих наличных сбережений именно в иностранной валюте.

В частности, среди наличных средств у главы правительства задекларировано 100 000 гривен, 84 000 американских долларов и 36 000 евро.