Кабинет Министров Украины решил предоставить украинцам право свободно выбирать, на карту какого банка они хотят получать заработную плату, социальные выплаты или пенсии.

Соответствующее решение было принято на заседании 27 декабря, о чем сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

“Отменяем “зарплатное рабство”. Теперь украинцы сами будут решать, на карту какого банка получать зарплату, пенсию или соцпомощь! Правительство сняло ограничения по перечню банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты”, – подчеркнул Гончарук.

Он уточнил, что теперь жители Украины смогут получать деньги на карточку любого банка, а не только там, где работодатель оформил “зарплатный проект”.

В Правительстве ожидают, что такой шаг “будет способствовать справедливой конкуренции между банками за право обслуживать граждан” и, таким образом улучшит качество банковских услуг в стране.