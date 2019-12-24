Об этом передает “Радио Свобода”.
Уточняется, что на вопрос о том, останется ли Аваков на посту после конца “испытательного срока”, на который его якобы назначали при формировании нового Кабинета Министров в конце лета 2019 года.
“Это парламент должен решить. Посмотрим”, – сказал он.
Напомним, что 22 декабря, под Офисом Президента Владимира Зеленского активисты требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.
- Ранее Президент Владимир Зеленский не стал подтверждать слухи о том, что оставит главу МВД Арсена Авакова в должности за раскрытие дела об убийстве Павла Шеремета.