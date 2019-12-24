Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не знает, останется ли министр внутренних дел Арсен Аваков в должности после "испытательного срока".

Об этом передает “Радио Свобода”.

Уточняется, что на вопрос о том, останется ли Аваков на посту после конца “испытательного срока”, на который его якобы назначали при формировании нового Кабинета Министров в конце лета 2019 года.

“Это парламент должен решить. Посмотрим”, – сказал он.

Напомним, что 22 декабря, под Офисом Президента Владимира Зеленского активисты требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.